Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецоперация на Украине завершится в 2024 году. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с "Комсомольской правдой".

"Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", – подчеркнул он.

Как считает командир спецназа, такой исход произойдет из-за выборов в США, событий на Ближнем Востоке и состоянии Украины. Алаудинов пояснил, что украинский народ больше не будет предоставлять президенту страны Владимиру Зеленскому мужчин для ведения боевых действий.

"Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали американские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца – они ее почти выполнили", – сказал он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации, если Запад не даст избавиться от киевского режима. Как он отметил, российская сторона всегда уважала украинцев и считает их братским народом.

По словам постпреда, несколько миллионов граждан Украины нашли убежище именно в России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что СВО завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. По его словам, альтернатив такому развитию событий нет.

