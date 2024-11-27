Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новую Ильинку, таким образом забрав себе контроль над населенным пунктом, расположенным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные действия провели бойцы подразделения группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве. В результате украинская сторона понесла потери в виде 415 военнослужащих, семи автомобилей, 152-миллиметрового орудия Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Помимо этого, ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Накануне военнослужащие "Запада" освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. В зоне их ответственности противник потерял до 440 солдат, танк, боевую бронированную машину, а также пять автомобилей.

До этого бойцы "Центра" взяли село Новодмитровка в ДНР. На этом же направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике танковой, а также четырем механизированным, пехотной, трем егерским бригадам ВСУ.

