Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Населенный пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

В зоне их ответственности противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новодмитровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). За неделю российские войска на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырем механизированным, пехотной, трем егерским бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, трем бригадам теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины.

До этого ВС РФ на этом же направлении освободили населенный пункт Степановка, а ранее сообщалось о взятии под контроль Вознесенки. Также российские войска освободили Катериновку, Горняк и Доброволье в ДНР.

