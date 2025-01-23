Российские войска продвигаются в Донбассе и Харьковской области

Российские военные продолжают наступление на Красноармейск в ДНР. Основные бои развернулись к западу от города в районе шахты "Южно-Донбасская", которая стала укрепленным пунктом ВСУ. Здесь противник пытается удерживать позиции, отправляя в бой дополнительные резервы.

В Харьковской области российские войска освободили села Западное и Двуречная, открыв дорогу для наступления на Купянск. Военкоры сообщают об успехах российских подразделений сразу на нескольких участках фронта.

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