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23 января, 07:45

Политика

Российские войска продвигаются в Донбассе и Харьковской области

Российские войска продвигаются в Донбассе и Харьковской области

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Российские войска почти полностью освободили территорию ЛНР

Российские военные продолжают наступление на Красноармейск в ДНР. Основные бои развернулись к западу от города в районе шахты "Южно-Донбасская", которая стала укрепленным пунктом ВСУ. Здесь противник пытается удерживать позиции, отправляя в бой дополнительные резервы.

В Харьковской области российские войска освободили села Западное и Двуречная, открыв дорогу для наступления на Купянск. Военкоры сообщают об успехах российских подразделений сразу на нескольких участках фронта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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