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11 февраля, 12:30

Политика

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ

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Российские военные продолжают массированные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Для поражения целей используются беспилотники и ракеты, атакам подверглись объекты в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Попытки ВСУ атаковать российские позиции с помощью дронов пресекаются зенитными ракетными комплексами.

По данным Минобороны, украинские военные несут значительные потери, а многие сдаются в плен. Киев продолжает перебрасывать резервы на наиболее сложные участки, но они практически исчерпаны. Эксперты отмечают успехи российской армии и продвижение вперед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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