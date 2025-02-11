Российские военные продолжают массированные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Для поражения целей используются беспилотники и ракеты, атакам подверглись объекты в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Попытки ВСУ атаковать российские позиции с помощью дронов пресекаются зенитными ракетными комплексами.

По данным Минобороны, украинские военные несут значительные потери, а многие сдаются в плен. Киев продолжает перебрасывать резервы на наиболее сложные участки, но они практически исчерпаны. Эксперты отмечают успехи российской армии и продвижение вперед.

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