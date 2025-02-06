06 февраля, 12:45Политика
Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, террористическим, деятельность запрещена) участвовать в женских спортивных соревнованиях. В этом вопросе он собирается взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом. Кроме того, в США теперь будут отказывать в визах спортсменам-трансгендерам.
Черноморский регион Турции покрылся снегом. Из-за высокой влажности на дорогах появился лед. Резкое понижение температуры и сильные метели с ветром сейчас практически по всей стране.
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