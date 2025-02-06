Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, террористическим, деятельность запрещена) участвовать в женских спортивных соревнованиях. В этом вопросе он собирается взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом. Кроме того, в США теперь будут отказывать в визах спортсменам-трансгендерам.

Черноморский регион Турции покрылся снегом. Из-за высокой влажности на дорогах появился лед. Резкое понижение температуры и сильные метели с ветром сейчас практически по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.