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06 февраля, 12:45

Политика

Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Новости мира: Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, террористическим, деятельность запрещена) участвовать в женских спортивных соревнованиях. В этом вопросе он собирается взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом. Кроме того, в США теперь будут отказывать в визах спортсменам-трансгендерам.

Черноморский регион Турции покрылся снегом. Из-за высокой влажности на дорогах появился лед. Резкое понижение температуры и сильные метели с ветром сейчас практически по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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