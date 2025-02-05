Трамп продолжает игнорировать протестующих против его гендерной политики

Президент США Дональд Трамп продолжает игнорировать волну протестов в США, вызванных его решениями по вопросам трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, террористическим, деятельность запрещена). В митингах участвуют знаменитости. В частности, актриса Синтия Никсон, которая является матерью трансгендера, заявила, что дети должны иметь право самостоятельно решать, кто они.

Трамп также заявил, что США готовы взять сектор Газа под свой контроль и выселить оттуда палестинцев. Это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

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