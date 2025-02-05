Минобороны РФ показало видео возвращения 150 военных из плена

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео возвращения 150 военнослужащих из украинского плена.

Российские военные отметили, что поверили в свое возвращение из плена, только когда им выдали новую одежду.

"Рад, что вернулся обратно домой. Больше сказать нечего", – рассказал один из них.

Другой военнослужащий поблагодарил всех причастных к обмену.

"Наконец-то все закончилось. Возвращаемся домой. Все будет, я думаю, нормально", – добавил он.

Украине также были переданы 150 военных. Бойцам ВС РФ между тем на территории Белоруссии оказывают медицинскую и психологическую помощь. Им также предоставлена возможность связаться с родственниками. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, в возвращении военнослужащих из украинского плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).