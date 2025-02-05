Участник "Времени героев" Гришин стал замдиректора центра подготовки спортивного резерва

Фото: времягероев.рф

Участник программы "Время героев", кавалер ордена Мужества Роман Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

По словам Гришина, он проходил стажировку у министра спорта России Михаила Дегтярева. Поддержка и советы главы Минспорта станут залогом эффективного выполнения обязанностей на новой должности, отметил он.

Гришина наградили орденом Мужества в 2022 году за выполнение боевых задач в зоне спецоперации на Украине, а также медалью "За отвагу" в 2024-м.

Количество военных, которые получили звание Героя России, среди участников второго потока "Времени героев" стало на 53% больше. Теперь их 51, сказал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

При этом доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в девять раз, а двух орденов Мужества – в 47 раз.