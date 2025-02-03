Участник программы "Время героев" Порошин назначен советником главы Минприроды РФ

Фото: времягероев.рф

Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Андрей Порошин стал советником главы Минприроды Александра Козлова. Об этом сообщает организация в телеграм-канале.

В мае прошлого года он был одним из 83-х участников программы. Затем Порошин прошел стажировку у министра природных ресурсов и экологии.

Он отметил, что работа была выстроена на определении целей для личностного и профессионального роста. Кроме того, пройденное обучение, по словам участника программы, оказало значительное влияние на его собственное развитие в профессии.

"Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны, принести реальную пользу обществу и способствовать улучшению жизни людей. Уверен, что успех на новом месте зависит от личной инициативы и стремления к саморазвитию", – подчеркнул Порошин.

Ранее еще один участник программы, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов стал заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

В новой должности, уточнил Тихонов, он будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой бойцов спецоперации и их семей. В округе этому уделяется большое количество времени, уточнил он.