Участник программы "Время героев" Тихонов назначен замполпреда в ПФО

Фото: pfo.gov.ru

Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщается на сайте проекта.

Тихонов стал одним из 83 участников программы в мае прошлого года. Его наставником был полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Как рассказал участник программы, в ходе стажировок он работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО. По словам Комарова, Тихонов познакомился с особенностями госуправления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов ПФО.

Тихонов отметил, что отдельное внимание уделялось реализации региональных аналогов "Времени героев". С его слов, он проводил уроки мужества и планирует продолжать такую практику.

В новой должности, уточнил Тихонов, он будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой бойцов спецоперации и их семей. В округе по этим вопросам ведется большая работа, уточнил он.

Ранее участника программы "Время героев", кавалера двух орденов Мужества Александра Шляпникова назначили замгубернатора Калужской области. В рамках обучения он проходил стажировку в регионе, а его наставником был губернатор Владислав Шапша.

Также еще один участник программы Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В рамках наставничества он работал с главой области Андреем Воробьевым. После первого этапа стажировки Лосунчуков проходил практику в подмосковном ведомстве.

