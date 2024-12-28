Участник "Времени героев" Шляпников стал замгубернатора Калужской области

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Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников стал замгубернатора Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба программы.

В рамках обучения он проходил стажировку в Калужской области. Его наставником был губернатор региона Владислав Шапша.

Отмечается, что Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами региона.

"Мы много обсуждали развитие региона и адаптацию передового опыта по патриотическому воспитанию. Я проводил уроки мужества, участвовал в обучении глав муниципалитетов вопросам территориальной обороны, принимал участие во встречах с жителями", – отметил Шляпников, добавив, что особое внимание уделялось вопросам поддержки участников СВО и их семей.

Как, в свою очередь, подчеркнул глава региона, Шляпников в ходе стажировки показал себя с наилучшей стороны. Шапша также выразил уверенность, что его опыт будет очень востребован.

Ранее участника программы "Время героев" Кирилла Лосунчукова назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В мае Лосунчуков стал одним из 83 участников программы. Он участвует в ней уже больше полугода.