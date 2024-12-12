Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи об отставке

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг слухи о своей отставке, сообщает "Интерфакс".

По его словам, все семь лет его службы на посту главы региона эти слухи возникают дважды в год – весной и осенью. Причем весной его "отправляют" в отставку за упущения в работе, а осенью – на повышение в Москву, уточнил он.

"Я обязательно уйду. Но не сейчас", – заявил губернатор.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. Смирнов заявил, что переходит на новое место работы и пообещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное доверие.

После этого Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Экс-депутат выразил готовность возглавить Курскую область и пообещал сделать максимум возможного, чтобы оправдать доверие президента.