Участник "Время героев" назначен замминистра инвестиций и науки Подмосковья

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Участника программы "Время героев" Кирилла Лосунчукова назначили заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, сообщила пресс-служба программы.

Представители организации отметили, что в мае Лосунчуков стал одним из 83 участников программы. Он участвует в ней уже больше полугода. По словам Лосунчукова, он успел отметить значительные изменения в своей жизни.

"Новые задачи, возможности, востребованные компетенции, я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии", – обратил внимание новый замминистра.

Он сообщил, что в рамках программы наставничества работал непосредственно с главой региона Андреем Воробьевым. После первого этапа стажировки он проходил практику в подмосковном ведомстве.

Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году. В 2012 году он завершил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 2020 года занимал должность заместителя командира отряда специального назначения в бригаде специального назначения. За свои заслуги он был трижды награжден орденом Мужества и орденом "За военные заслуги".

Ранее еще один участник программы и ветеран спецоперации Владимир Сайбель был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. По словам Сайбеля, теперь ему предстоит взаимодействовать от лица компании с органами власти и фондами по поддержке СВО, а также помогать участникам спецоперации.

Сайбель в период с 2008 по 2022 год работал в структурах РЖД, однако после объявления частичной мобилизации он отправился в зону проведения СВО, где был тяжело ранен. Он является обладателем ордена Мужества и медали "Золотая Звезда" Героя России.