Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Петербурга

Фото: времягероев.рф

Кавалер ордена Мужества и участник программы "Время героев" капитан 2-го ранга Николай Королев стал зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

"Наставником Николая Королева стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов", – говорится в сообщении.

По словам Королева, программа предоставляет уникальный шанс каждому участнику продолжить свое служение Родине.

"Здесь мы получаем ценные знания, которые передают сильнейшие профессионалы в своих областях, приобретаем новые навыки и умения. У нас сложилась команда, сплоченность которой растет с каждым днем. История нашей страны пишется сейчас, и мы готовы внести свой вклад", – сказал кавалер ордена Мужества.

Как отметил Королев, применение опыта участников СВО формирует новый подход к решению задач и повышает эффективность управленческой команды.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД. В свою очередь, еще один участник "Времени героев" Алексей Кондратьев занял должность сенатора России от исполнительного органа Курской области.

