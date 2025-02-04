Героев РФ среди участников "Времени героев" стало в 1,5 раза больше

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Число бойцов, получивших звание Героя России, среди участников второго потока программы "Время героев" стало на 53% больше и составило 51 человек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

При этом доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в 9 раз, а двух орденов Мужества – в 47 раз.

"Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока", – приводит слова Кириенко ТАСС.

В свою очередь, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что реализация программы включает в себя изучение участниками территориального планирования, социальной политики и основ экономического развития территорий. Причем важным аспектом модуля станет знакомство с лучшими региональными практиками.

"Помимо работы в Мастерской управления "Сенеж", участники посетят Ямало-Ненецкий автономный округ и пройдут серию стажировок на Урале и в Еврейской автономной области", – пояснил он.

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что первостепенной задачей общественного совета стало предоставление возможности каждому, кто подал заявки на программу, попробовать свои силы и дать себя реализовать.

В связи с этим было принято решение продлить сроки тестирования и написания эссе на месяц, добавил он.

На данный момент количество заявок на участие в программе превысило 65,5 тысячи. Кроме того, общественный совет разработал процедуру прохождения тестов для участников спецоперации, которые в данный момент находятся на передовой и не могут лично присутствовать на тестировании.

Ранее участника программы "Время героев", кавалера двух орденов Мужества Александра Шляпникова назначили замгубернатора Калужской области. В рамках обучения он проходил стажировку в регионе, а его наставником был губернатор Владислав Шапша.

Также еще один участник программы Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В рамках наставничества он работал с главой области Андреем Воробьевым. После первого этапа стажировки Лосунчуков проходил практику в подмосковном ведомстве.