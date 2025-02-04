Участник программы "Время героев" Сергиенко стал замминистра строительства в Новгороде

Фото: времягероев.рф

Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко назначен замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт проекта.

Сергиенко рассказал, что благодаря программе участники могут продолжать работать на благо России. На этапе образовательных модулей происходит знакомство с ведущими управленцами государства, передача опыта и знаний, посещение разных регионов страны. В ходе стажировки участники пробуют свои силы под управлением опытных наставников.

"Моим наставником является губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Я благодарен ему за опыт и внимание, которое он уделял мне в ходе стажировки", – отметил Сергиенко и добавил, что будет трудиться на благо новгородцев.

По словам мужчины, ему интересна работа над созданием социально значимых объектов, реализация федеральных и региональных проектов.

Ранее кавалера ордена Мужества, участника "Времени героев" Андрея Порошина назначили советником главы Минприроды РФ Александра Козлова. Он выразил желание внести свой вклад в развитие страны, принести реальную пользу обществу и способствовать улучшению жизни россиян. Порошин уверен, что успех зависит от собственной инициативы и стремления к саморазвитию.