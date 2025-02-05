ВСУ сбросили взрывное устройство на здание администрации в Курской области

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Украинские военнослужащие сбросили на здание администрации Беловского района взрывное устройство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что инцидент произошел в ночь на 5 февраля. В результате ЧП оказался поврежден фасад здания, стоящий недалеко автомобиль, а также выбиты окна. При этом никто не пострадал от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг не оставляет попыток разрушить наши мирные объекты", – добавил Хинштейн.

После произошедшего врио главы региона попросил граждан не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не будет безопасно. Он призвал местных граждан поберечь себя.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

СК возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады, полковника ВСУ Ростислава Карпуши, которого подозревают в совершении теракта в Суджанском районе. По данным следствия, украинский полковник 1 февраля отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.

Российская сторона обратилась ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам с призывом осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат.

