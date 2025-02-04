Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

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Россия собирается запросить заседание Совбеза ООН по конфликту на Украине в середине февраля, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Политик также указал, что Москва и Вашингтон не проводили встреч по урегулированию ситуации в постсоветской республике в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Для установления равноправного диалога по всему комплексу международных отношений Владимир Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, указывал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Однако, как указал Лавров, эта инициатива не получила поддержки по независящим от РФ причинам. При этом, по его словам, российская сторона не теряет надежды на проведение подобной встречи, несмотря на то что состав участников и формат диалога может быть иным.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.