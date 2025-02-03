Politico: в США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о выводе Штатов из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ.

В материале также говорится, что Трамп запретит финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Он привел данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы Соединенных Штатов в организацию составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек, в то время как Китай платил порядка 39 миллионов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

При этом он не исключил, что в будущем может пересмотреть свое решение. По словам Трампа, руководство организации предлагало ему вернуть США в ВОЗ при снижении объемов ежегодных выплат до 39 миллионов долларов, но он отказался.