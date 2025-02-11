Саперы МЧС обезвредили французскую крылатую ракету в Курской области

В Курской области саперы МЧС обезвредили крылатую ракету французского производства. Снаряд обнаружили на территории одного из районов.

Сначала специалисты провели разведку местности с помощью беспилотников, после чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части. По сообщению МЧС, всего с августа 2024 года саперы совершили почти 300 выездов, уничтожив около двух тысяч взрывоопасных предметов.

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