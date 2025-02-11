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11 февраля, 17:59

Политика

Саперы МЧС РФ обезвредили ракету SCALP в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Саперы МЧС РФ обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Всего с августа саперы совершили почти 300 выездов, уничтожив при этом порядка 2 000 взрывоопасных предметов", – отметил командир сводного отряда разминирования МЧС с позывным Пчела.

При помощи БПЛА специалисты разведали местность и убедились в отсутствии людей рядом. После этого они уничтожили боевые части накладным зарядом.

Для обезвреживания вместе с МЧС обязательно приезжает специалист-медик. У него имеются с собой необходимые средства для оказания первой помощи.

Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера.

По последним данным, ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли 59 тысяч военнослужащих. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал работу ВС РФ в курском приграничье героической.

Между тем генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что большинство украинских формирований были уничтожены в Курской области. По его словам, ВСУ понесли большие потери, поэтому они приняли решение вывести из региона часть своих спецподразделений.

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