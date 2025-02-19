19 февраля, 08:06Политика
Силы ПВО сбили 9 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над Татарстаном, акваторией Черного моря, Брянской и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.
По одному беспилотнику российские системы сбили над Тульской областью и Татарстаном. Еще три БПЛА ликвидированы в небе над Брянской областью и четыре уничтожены над Черным морем, уточнила пресс-служба ведомства.
Между тем в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области и один дрон – над Белгородской областью.
Также вечером этого дня с 21:30 до 22:30 ПВО ликвидировали 20 беспилотников над территорией Брянской области и один – над Крымом.
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