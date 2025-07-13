Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь от Пхеньяна в операции по изгнанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщает МИД РФ.

Уточняется, что Лавров в ходе разговора с лидером Северной Кореи также затронул вопросы сотрудничества двух стран, отметив важность реализации достигнутых ранее договоренностей.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента", – добавили в МИД.

Москва и Пхеньян выразили приверженность урегулирования проблем Корейского полуострова сугубо в рамках политико-дипломатических средств. При этом беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в пресс-службе.

Ранее Лавров прибыл в КНДР с визитом, чтобы провести переговоры с руководством страны. В ходе встречи с лидером северокорейского государства министр также передал привет от Владимира Путина.

После этого глава МИД прибыл в Китай, где планирует принять участие в заседании совета министров иностранных дел государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

