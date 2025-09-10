IT-эксперт Геллер посоветовал владельцам iPhone 16 не торопиться с покупкой 17-го

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Владельцам iPhone 16 не стоит торопиться с покупкой iPhone 17, рассказал Москве 24 IT-эксперт и председатель комиссии Института развития интернета Артем Геллер.

По его словам, менять телефон каждый год не имеет смысла, поскольку принципиальной разницы между моделями почти нет.

"Ежегодно менять iPhone, возможно, стоит только тем, кто глубоко погружен в технологии и зависит от гаджета в работе. На самом деле, разумнее переходить на новую модель через 2–3 поколения", – отметил Геллер.

Он считает, что новая модель Air, скорее всего, создана для эстетов и тех, кто хочет прикоснуться к будущему. Среди преимуществ в версиях Max и Pro Геллер выделил улучшенную камеру, корпус из цельного алюминия, систему охлаждения и объем аккумулятора.

Apple представила новые iPhone 17-го поколения на презентации 9 сентября. Продажи смартфонов начнутся 19 сентября.

Базовая модель iPhone 17 получила 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками и переменной частотой от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3 000 нит. Телефон будет выпускаться в пяти цветах: лавандовом, голубом, салатовом, белом и черном.

Станет доступен и iPhone 17 Air, толщина которого составила 5,6 миллиметра. Модель – самая тонкая в истории компании. Кроме того, iPhone 17 Pro можно будет приобрести в оранжевом цвете.

Стартовая цена на iPhone 17 в США составила 799 долларов (66 тысяч рублей), iPhone Air – от 999 долларов (83 тысячи рублей), iPhone Pro – от 1 099 долларов (91 тысяча рублей), iPhone Pro Max – от 1 199 долларов (100 тысяч рублей).

