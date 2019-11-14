Полиция установила личность стрелка в школе Калифорнии

Фото: телеграм-канал "Лепра"

Полиция установила личность подростка, усроившего стрельбу в школе "Сагас" в городе Санта-Кларита, штат Калифорния, сообщает телекомпания CNN.

Нападавшим оказался 16-летний Натаниэль. При этом правоохранительные органы до сих по не установили ни мотивы нападавшего, ни возможное наличие связей между ним и жертвами.

Занятия во всех близлежащих школах отменены.

Стрельба продолжительностью 16 секунд произошла в школе "Сагас" около 07:30 утра по местному времени (18:30 мск). В результате инцидента оказались ранены пять человек, включая подозреваемого. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших впоследствии умерли в больнице: 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

По имеющимся данным, преступник обучался в этой школе. Он попытался покончить жизнь самоубийством до приезда полиции. По информации полиции, у злоумышленника в день стрельбы был день рождения.

Полиция занимается допросом матери подозреваемого, а также его подруги. В расследовании принимают участие сотрудники ФБР.