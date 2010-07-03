Двое погибли после стрельбы в школе в Калифорнии

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16-летний учащийся устроил стрельбу в школе в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния. В результате инцидента оказались ранены пять человек, двое из них впоследствии умерли в больнице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей управления шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вилланова и Кента Уэгнера.

"В числе тех, кого госпитализировали, был и подозреваемый. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, преступник обучался в данной школе. Он попытался покончить жизнь самоубийством до приезда полиции. Не считая подозреваемого, ранения получили пятеро учащихся данной школы. Двое из них впоследствии скончались: 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

Сотрудники правопорядка уточнили, что у злоумышленника в день стрельбы был день рождения, ему исполнилось 16 лет. При этом о мотивах преступника пока ничего неизвестно.

В данный момент полицейские занимаются допросом матери подозреваемого, а также его подруги. Уточняется, что в расследовании принимают участие сотрудники ФБР.

Ранее стало известно, что стрельба произошла в школе в Калифорнии. Из-за инцидента десятки учащихся были эвакуированы, а в близлежащих учебных заведениях отменили занятия.