Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

Фото: телеграм-канал Hue

Семь человек пострадали при стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния, сообщил местный филиал телеканала NBC со ссылкой на представителей властей.

По предварительным данным, стрелял 15-летний юноша. В полиции заявили, что стрелок обнаружен и "больше не представляет угрозы".

Из-за инцидента десятки учащихся эвакуировали, в близлежащих школах отменили занятия. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Факт стрельбы подтвердило Управление шерифа округа Лос-Анджелес. Число пострадавших там не уточнили.