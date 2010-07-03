Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

Фото: телеграм-канал Hue
Семь человек пострадали при стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния, сообщил местный филиал телеканала NBC со ссылкой на представителей властей.
По предварительным данным, стрелял 15-летний юноша. В полиции заявили, что стрелок обнаружен и "больше не представляет угрозы".
Из-за инцидента десятки учащихся эвакуировали, в близлежащих школах отменили занятия. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Факт стрельбы подтвердило Управление шерифа округа Лос-Анджелес. Число пострадавших там не уточнили.