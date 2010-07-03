Число погибших в результате стрельбы в Чехии возросло до 6

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Посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице чешского Острава, сообщает РИА Новости.

"Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Острава на предмет возможного нахождения среди них граждан России", – говорится в сообщении.

Число жертв трагедии возросло до шести. Ведется розыск преступника – мужчины в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.

Стрельба произошла в университетской больнице чешского города Острава. Неизвестный произвел несколько выстрелов в одной из палат.

Ранее сообщалось о четверых погибших и двоих раненых. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецназ.