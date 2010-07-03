Мужчина открыл огонь у мечети на юге Франции

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Мужчина открыл стрельбу перед мечетью во французской Байонне. Об этом сообщает портал Actu17.

В результате произошедшего два человека в возрасте 84 и 87 лет получили ранения. Их доставили в больницу.

Отмечается также, что нападавший бросил в мечеть взрывное устройство, после чего попытался скрыться. Злоумышленник задержан полицией, им оказался 84-летний мужчина, передает Газета.ру.

Накануне сообщалось о стрельбе на вечеринке в американском штате Техас. Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Пострадавшие были доставлены в больницы.

В сентябре в американском городе Элкмонт в штате Алабама подросток открыл стрельбу в собственном доме – трое человек скончались на месте, еще двое позднее умерли в больнице. Отмечается, что среди погибших – трое детей. Стрелявшего задержали, он уже дал признательные показания.

