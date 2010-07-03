Четыре человека погибли при стрельбе в больнице в Чехии

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Стрельба произошла в университетской больнице чешского города Острава, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В результате погибли четыре человека, еще двое тяжело ранены. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецназ.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор. По словам официального представителя военного объекта Роберта Чадвика, еще один человек получил ранение, его госпитализировали.