Четыре человека погибли при стрельбе в больнице в Чехии

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Стрельба произошла в университетской больнице чешского города Острава, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
В результате погибли четыре человека, еще двое тяжело ранены. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецназ.
Подробности случившегося выясняются.
Ранее два человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор. По словам официального представителя военного объекта Роберта Чадвика, еще один человек получил ранение, его госпитализировали.