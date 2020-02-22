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Москва 24

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Общество

22 февраля, 15:01

Подростка зарезали в ходе массовой драки в Челябинске

происшествия общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Челябинске в центре города произошла массовая драка. Стычка началась у здания противотуберкулезного диспансера, сообщает портал 74.ru, ссылаясь на источники.

В результате конфликта 17-летнего подростка ранили ножом в сердце. От полученных ранений он скончался. Еще один молодой человек был госпитализирован с различными травмами.

Отмечается, что на месте происшествия в настоящее время работают полицейские, криминалисты и кинологи.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый в нанесении смертельного ранения подростку был задержан. Обстоятельства и причины драки предстоит выяснить.

Ранее СК завел дело о смерти участника драки в Пензенской области. Всего в драке, по данным МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. По данным регионального главка МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.

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