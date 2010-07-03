Дело забитого до смерти в Красноярске мужчины передали в Москву

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Уголовное дело об убийстве мужчины в Красноярске передали в производство ГСУ СК РФ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Накануне полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. Бастрыкин поручил московским следователям в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к преступлению лиц и привлечь их к ответственности. Также он дал указание ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Помимо этого, глава ведомства поручил проверить действия следователей регионального управления, своевременно не отреагировавших на тревожные сообщения в СМИ о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины. Правовую оценку дадут и действиям сотрудников МВД, которые изначально не задержали участников драки.

По данным следствия, ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там на лестничной площадке они нанесли ему множественные телесные повреждения. Потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Уточняется, что сначала полиция завела дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Однако после смерти мужчины, 6 октября, его переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Установлено, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.