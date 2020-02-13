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Москва 24

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Происшествия

17:13

Женщина-водитель такси подралась с клиенткой в Чебоксарах

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина-таксист и ее клиентка устроили драку в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что к ним поступили заявления от обеих участниц конфликта. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Обе женщины направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию, что в Чебоксарах женщина-таксист якобы вытолкнула пассажирку из машины, а затем выкинула ее вещи. Пассажирка отмечала, что конфликт произошел после того, как она указала водителю на опоздание.

Накануне сообщалось о похожем инциденте в столичном регионе. В СМИ распространилось видео, на котором девушка оскорбляет таксиста. Мужчина записал на видео, как пассажирка пытается его бить и обзывает "мразью". Сам водитель при этом ведет себя спокойно и не реагирует на нападки.

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