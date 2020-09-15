Полиция задержала москвича за стрельбу по самолету в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Сотрудники полиции в городском округе Солнечногорск задержали жителя столицы за стрельбу по легкомоторному самолету. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.

По данным следствия, информация о стрельбе поступила в дежурную часть накануне, 14 сентября. 54-летний пилот легкомоторного самолета заявил, что его воздушное средство обстреляли над деревней Шевлино.

В отношении мужчины, который открыл огонь, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

