Неизвестный обстрелял КПП предприятия на востоке столицы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке города неизвестный устроил стрельбу по контрольно-пропускному пункту. Потом он скрылся с места на машине, сказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация, что на улице Салтыковской, доме 8, строении 24 неизвестный произвел в сторону КПП предприятия, где находился сотрудник, четыре выстрела из, предположительно, пистолета, после чего скрылся на машине марки Daewoo", – заявил собеседник.

Согласно предварительным данным, на КПП были разбиты стекла. На место направлена следственно-оперативная группа, ведется поиск автомобиля, на котором уехал подозреваемый.

Ранее полиция задержала москвича за стрельбу по самолету в Солнечногорске. По данным следствия, информация о стрельбе поступила в дежурную часть 14 сентября.