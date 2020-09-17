Неизвестный обстрелял КПП предприятия на востоке столицы и скрылся

15:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На востоке города неизвестный устроил стрельбу по контрольно-пропускному пункту. Потом он скрылся с места на машине, сказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступила информация, что на улице Салтыковской, доме 8, строении 24 неизвестный произвел в сторону КПП предприятия, где находился сотрудник, четыре выстрела из, предположительно, пистолета, после чего скрылся на машине марки Daewoo", – заявил собеседник.
Согласно предварительным данным, на КПП были разбиты стекла. На место направлена следственно-оперативная группа, ведется поиск автомобиля, на котором уехал подозреваемый.
Ранее полиция задержала москвича за стрельбу по самолету в Солнечногорске. По данным следствия, информация о стрельбе поступила в дежурную часть 14 сентября.
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