Белый медведь убил человека на Шпицбергене

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В кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген ночью забрался белый медведь и напал на человека, сообщает РИА Новости.

На сайте губернатора Шпицбергена отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а медведь застрелен.

"Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", – говорится в сообщении.

Сообщение о нападении полиция получила в 3:50 по местному времени (4:50 мск). Отмечается, что раненый медведь двинулся в сторону местного аэропорта и позже погиб на парковке.

Ранее на Чукотке на группу морских охотников напал бурый медведь. В результате произошедшего пострадал один человек.

В Приморском крае медведь напал на 31-летнего мужчину. Потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.