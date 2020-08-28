Белый медведь убил человека на Шпицбергене

15:43
Фото: ТАСС/AGAMI/C. Piek via www.imago-images.de
В кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген ночью забрался белый медведь и напал на человека, сообщает РИА Новости.
На сайте губернатора Шпицбергена отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, а медведь застрелен.
"Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", – говорится в сообщении.
Сообщение о нападении полиция получила в 3:50 по местному времени (4:50 мск). Отмечается, что раненый медведь двинулся в сторону местного аэропорта и позже погиб на парковке.
Ранее на Чукотке на группу морских охотников напал бурый медведь. В результате произошедшего пострадал один человек.
В Приморском крае медведь напал на 31-летнего мужчину. Потерпевший получил закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
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