В ГД назвали адекватной мерой пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что совершающие насильственные действия в отношении детей не совсем здоровы психически. Об этом она заявила "Думе ТВ".

Она подчеркнула, что это ее личное мнение, но при обращении к статистике оно подтвердится. Кроме того, парламентарий обратила внимание на то, что в настоящее время количество рецидивов по этому преступлению достаточно велико.

"Поэтому законодательное решение в отношении педофилов-рецидивистов установить максимальное наказание – пожизненный срок заключения, мне кажется, это абсолютно объективная адекватная мера, которая, возможно, даже еще немного мала", – заявила Стенякина.

Она также выразила мнение, что к вышеуказанной мере следует установить и пожизненный тотальный контроль за теми, кто единожды уже совершил данное преступление.

"То есть важно понимать, где эти люди, что они делают, за ними нужно следить", – пояснила парламентарий.

Тем не менее Стенякина рада, что закон о пожизненном заключении был оперативно разработан и принят как Госдумой, так и Совфедом.

"Поэтому он начал действовать уже сегодня, с момента подписания, и наши правоохранительные органы, и Следственный комитет Российской Федерации взяли б его на вооружение и использовали", – заключила член комитета ГД.

В пятницу, 28 января, Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Оно будет грозить за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые. Также оно будет грозить в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

До этого момента данное наказание распространялось на педофилов, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

Партия "Справедливая Россия – За правду" ранее предложила создать публичный общенациональный реестр педофилов. Парламентарии считают, что это позволит простым гражданам знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.