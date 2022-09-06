В Минобороны сообщили об уничтожении украинской нефтебазы в Днепропетровской области

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Ракеты "Калибр" уничтожили снабжавшее горючим группировку ВСУ хранилище топлива в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении", – отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины в течение суток продолжили попытки атаковать ВС РФ на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

