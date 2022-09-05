ВКС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ при попытке закрепиться на юге

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Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 220 военных ВСУ, когда они попытались закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего за прошедшие сутки на этом направлении было уничтожено 11 танков противника, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, а также девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре.

Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

