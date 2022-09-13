Цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Киеву со стороны Запада – Патрушев

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Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, вопреки санкционному давлению на Москву и масштабной помощи Запада киевскому режиму. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в СФО.

Он добавил, что в целом события вокруг Украины показывают, что Соединенные Штаты и их вассалы стремятся затянуть конфликт, наращивая поставки вооружения, которое затем используется против мирных граждан.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что почти никто из западных стран не верил, что Россия объявит спецоперацию по защите ЛНР и ДНР. Он напомнил, что осенью 2021 года, во время выступления Владимира Путина с инициативой заключения соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, Москва предупреждала, что при отказе выполнять данные требования произойдет пересечение красной черты.

В начале сентября Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава. Президент РФ также отмечал, что Москва должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

