Пушилин заявил об уничтожении выдвинувшихся в сторону аэропорта Донецка бойцов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Батальон "Спарта" Народной милиции ДНР практически полностью уничтожил подразделение Вооруженных сил Украины, которое попыталось выдвинуться в сторону аэропорта в Донецке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он выразил мнение, что Киев мог отдать приказ захватить аэропорт "из каких-то пиар-соображений".

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что мобилизация в России необходима для полной победы в специальной военной операции на Украине. По его мнению, Москве не удастся достичь должных результатов без "перевода на военные рельсы, в том числе и экономики".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

