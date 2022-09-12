Депутат заявил о необходимости мобилизации в РФ

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Мобилизация в России необходима для полной победы в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности Михаила Шеремета.

По его мнению, Москве не удастся достичь должных результатов без "перевода на военные рельсы, в том числе и экономики".

Шеремет уточнил, что сегодня общество должно быть консолидировано и максимально целеустремленно на победу.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет. По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

