Метеорологи пообещали магнитные бури на Земле к ближайшим выходным

Магнитные бури обещают на Земле ближе к выходным. Об этом сообщили в Физическом институте имени Лебедева РАН.

Пик придется на субботу, 17 сентября. По международной классификации, в этот раз бури будут слабыми. Тем не менее метеочувствительным людям стоит особенно внимательно следить за здоровьем в эти дни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.