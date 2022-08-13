Эксперт напомнила о праве работающих пенсионеров на два дня для диспансеризации

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Российское законодательство предусматривает преференции для работающих пенсионеров. Об этом рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Работающие пенсионеры имеют право, согласно статье 128 Трудового кодекса, на отпуск без сохранения заработной платы длительностью от 14 до 60 дней. Помимо этого, если такой пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки.
Также работающий пенсионер имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Речь идет о праве на социальный налоговый возврат в размере 50% от уплаченного НДФЛ, в то же время сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Согласно пояснительной записке, чтобы получить деньги, пенсионеру нужно будет обратиться в ФНС.
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