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Общество

06:55

Дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столице 23 сентября

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 23 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, в Подмосковье – 11–16 градусов. Ветер будет северного направления с порывами до 9 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 24 сентября, в Москве может выпасть рекордное с 1948 года количество осадков. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра осадков.

По словам Тишковца, в грядущие выходные дождь может идти в течение 36 часов. В субботу, по его прогнозам, прольется до 28 миллиметров осадков, в воскресенье – еще 23 миллиметра. Таким образом, за два дня может выпасть почти три четверти месячной нормы осадков сентября, что приблизительно составляет пять ведер воды на квадратный метр.

Кроме того, к выходным в столичный регион придет похолодание. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, 24 и 25 сентября температура воздуха в столичном регионе составит 7–10 градусов. Синоптик отметил, что на следующей неделе ждать температурных изменений не следует.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 23 сентября

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