Экипировку и помощь мобилизованные получают прямо в пунктах мобилизации в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столичных пунктах мобилизации призывникам предоставляют необходимую экипировку и оказывают социальную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мобилизованные получают полное обмундирование у себя в части. Здесь выдается спецодежда, аптечка, спальные мешки, косметичка, термобелье", – рассказала сотрудница одного из мобилизационных пунктов.

Также граждане могут обратиться за помощью, если требуется подвезти какие-то вещи или документы, решить какие-то юридические вопросы, например, опекунства.

"Все вопросы рассматриваются, оказываем всю помощь", – отметил замглавы Бутырского района Иван Собкалов.

В свою очередь зампред общероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Ляпин обратил внимание на важность взаимодействия между военкоматами руководствами регионов. Если контакты налажены, то все проблемы и вопросы решаются быстро, считает он.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже стало известно, что в Москве для комфорта горожан, проживающих вблизи военкоматов, открыли временные пункты мобилизации. Их разместили в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.



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