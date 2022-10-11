В военном комиссариате Москвы назвали наиболее востребованные специальности мобилизованных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве. Об этом ТАСС рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

Как уточняется, в число самых востребованных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



При этом отсрочка или освобождение от призыва может быть предоставлена по состоянию здоровья. Перечень соответствующих заболеваний указан в постановлении правительства РФ № 565 от 04.07.2013 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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