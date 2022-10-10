Юрист рассказал об отсрочке от частичной мобилизации переболевшим COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переболевшим коронавирусом россиянам могут дать отсрочку, если после болезни у них возникли серьезные осложнения. Об этом Москве 24 рассказал юрист Никита Филиппов.

Эксперт напомнил, что отсрочка или освобождение от призыва может быть предоставлена по состоянию здоровья. Перечень соответствующих заболеваний указан в постановлении правительства РФ № 565 от 04.07.2013 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

При этом COVID-19 в этом списке нет, уточнил юрист. Это значит, что переболевший коронавирусом может быть призван на службу, подчеркнул Филиппов.





Никита Филиппов юрист Если человек уже переболел коронавирусом и установлено, что он здоров, то это вообще никаким образом не ограничивает возможность прохождения военной службы, поэтому основанием для предоставления отсрочки не является.

"Если человек сейчас в моменте болеет коронавирусом, соответственно, ему будет предоставлена отсрочка на период до получения подтверждения того, что он выздоровел. Это сейчас обычно отрицательный ПЦР-тест", – продолжает специалист.

Однако, если у гражданина возникли серьезные осложнения после инфекции, его могут не взять на службу. Все зависит от того, о каких заболеваниях идет речь, пояснил Филиппов.

"Мы обращаемся к постановлению о военно-врачебной экспертизе. Абсолютно неважно, является ли заболевание следствием коронавируса. Если оно находится в перечне, то основанием для предоставления отсрочки либо освобождения от призыва будет являться сам факт наличия этого заболевания, а не причины его возникновения", – говорит эксперт.

Гражданин может предоставить в военкомат документы, подтверждающие наличие определенного заболевания, чтобы получить временную отсрочку или освобождение, уточнил Филиппов.





Никита Филиппов юрист Если заболевание не влечет признания лица полностью негодным к военной службе, то во всех остальных случаях на период, необходимый для выздоровления, предоставляется временная отсрочка сроком не более 6 месяцев.

Ранее мобилизованным россиянам напомнили о полагающемся им раз в году отпуске. По словам юриста Марии Ярмуш, соответствующий график составляется командиром подразделения. По действующим сегодня нормам военнослужащие ежегодно могут рассчитывать на 30 дней отпуска.

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