Собянин и Хуснуллин обсудили обеспечение гражданской и территориальной обороны в регионах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили вопросы обеспечения гражданской и территориальной обороны в российских регионах в рамках совместного заседания рабочей группы Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования и штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На заседании обсудили вопросы оказания дополнительной финансовой поддержки российских регионов, а также проведения на их территории мероприятий в сфере гражданской и территориальной обороны в соответствии с поручениями президента", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также в рамках мероприятия обсуждались вопросы восстановления жилых домов и поврежденной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

3 ноября Собянин и Хуснуллин в ходе совместного заседания рабочей группы Госсовета и штаба правкомиссии обсудили вопросы оказания финансовой поддержки приграничным регионам РФ. Отмечалось, что средства будут направлены на восстановление социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которые пострадали в результате боевых действий.

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